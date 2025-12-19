Un sécuritaire mortellement fauché lors d’un constat d’un accident !

Un cadre sécuritaire est décédé suite à un tragique accident de la route survenu lors de l’exercice de ses fonctions, dans la nuit du jeudi 18 décembre 2025, à Sijoumi.

Selon les premiers éléments, le responsable sécuritaire s’était rendu sur la voie rapide ouest, en direction du carrefour de la place des Martyrs à Sijoumi avec une patrouille, afin de constater un accident de la route signalé sur les lieux.

Alors qu’il procédait au constat, il a été violemment percuté par un véhicule et a été transporté à l’hôpital dans état grave, avant de succomber à ses blessures à l’aube de ce vendredi.

Y. N.