Patrimoine | Un butin archéologique saisi à Sfax

L’Institut national du patrimoine (INP) a annoncé la saisie de plus de 5.000 pièces de monnaie et des poteries antiques lors d’une opération menée par la garde nationale à Sfax.

Les services spécialisés de l’INP ont effectué une expertise approfondie et ont confirmé l’authenticité ainsi que les datation à l’époque romaine des pièces saisies, lit-on dans le communiqué.

La même source précise que la GN a saisi 5196 pièces de monnaie en alliage de bronze,, une fiole, un fragment de plat et un plat intact en céramique.

L’INP a par ailleurs annoncé que le lancement immédiat des travaux de documentation, de restauration et de valorisation.

Y. N.