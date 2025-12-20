Saisie de plus d’un trésor archéologique à Sfax

Les unités de la Garde nationale ont réussi à saisir, à Sfax, un précieux trésor archéologique, a annoncé l’Institut national du patrimoine (INP) sur les réseaux sociaux, vendredi 19 décembre 2025.

Ce trésor est composé de 5 196 pièces de monnaies romaines en bronze, d’une petite fiole, d’un fragment d’assiette du 1er siècle après J.-C. et d’une assiette en céramique du 2e siècle après J.-C, indiquent les experts de l’INP, qui étudiera, documentera et mettra en valeur ce trésor archéologique, conclut la même source, sans préciser la provenance des pièces saisies et si elles étaient destinées au trafic de pièces archéologiques.

I. B.