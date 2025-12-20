Tunisie | Appel d’offres public réservé aux entreprises italiennes

L’appel d’offres international lancé par l’hôpital La Rabta de Tunis pour l’acquisition de matériel médical d’origine italienne expire le 15 janvier 2026. Cet appel d’offres est exclusivement réservé aux entreprises italiennes et géré via le système tunisien de passation de marchés publics en ligne, Tuneps.

Le site web de Tuneps précise que les offres techniques et financières doivent être soumises exclusivement via la plateforme dédiée, tandis que les documents originaux requis doivent être remis en version papier au Premier ministre tunisien avant la date limite.

La séance d’ouverture des plis est prévue le 15 janvier 2026 à 10h30 à l’hôpital La Rabta de Tunis.

La procédure, avec des prix unitaires fixes et non révisables, concerne 70 articles répartis en différentes catégories, notamment les équipements d’imagerie médicale, les appareils de laboratoire, les matériaux et instruments chirurgicaux, les systèmes de ventilation et de réanimation, les équipements de diagnostic et de surveillance, la stérilisation, le mobilier hospitalier et les équipements médico-techniques fixes, ainsi que les interventions pour les systèmes de visualisation des salles d’opération.

Les marchés seront financés dans le cadre du Programme d’appui à la balance des paiements tunisienne et les offres seront sélectionnées article par article.

La participation est ouverte, à égalité de chances, aux personnes physiques ou morales italiennes spécialisées, répondant aux exigences techniques et financières requises et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’exclusion de la part des autorités tunisiennes compétentes.

