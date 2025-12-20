Le khôl arabe entre artisanat et pratique sociale

Avec l’inscription du khôl arabe sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la Tunisie a porté à 22 le nombre total d’éléments inscrits sur les différentes listes de l’Unesco. Pour le khôl arabe, il s’agit d’une reconnaissance partagée avec la Syrie, l’Irak, la Jordanie, la Libye, Oman, l’État de Palestine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont présenté le dossier de manière conjointe.

Selon la fiche descriptive de l’Unesco, le khôl arabe est à la fois un artisanat et une pratique sociale : une fine poudre noire utilisée comme eyeliner par les personnes de tous genres, à la fois cosmétique et protectrice contre le vent, le sable et le soleil.

Sa préparation, à base d’ingrédients naturels, varie selon les contextes locaux et se transmet principalement par les femmes, souvent au sein des familles, à l’aide de récipients traditionnels appelés «makhala», qui peuvent devenir des objets de famille.

En Tunisie, l’inscription du khôl arabe est le dernier élément ajouté à la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2025, portant à dix le nombre total d’éléments du PCI attribués au pays, y compris les dossiers nationaux et les candidatures conjointes avec d’autres États arabes.

Le total des 22 éléments inscrits comprend neuf sites du patrimoine mondial, dont Djerba, Carthage, l’amphithéâtre romain d’El Jem, la médina de Tunis et le parc national d’Ichkeul ; dix éléments de la Liste représentative du patrimoine immatériel, parmi lesquels la harissa, la céramique de Sejnane et la pêche à la charfiya à Kerkennah ; et trois inscriptions au registre «Mémoire du monde», qui incluent également des documents relatifs à l’abolition de l’esclavage en Tunisie.

Parallèlement, les travaux se poursuivent en vue de l’inscription de nouveaux sites au patrimoine mondial et au registre «Mémoire du monde», ainsi que dans le réseau mondial des géoparcs de l’Unesco.

I. B.