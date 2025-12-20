Listes des nominés pour le titre de l’athlète tunisien de l’année 2025

L’agence de presse Tap a dévoilé vendredi 19 décembre 2025 la liste des nominés dans cinq disciplines sportives pour le titre de meilleur athlète de l’année 2025, dans le cadre de la 14e édition de son sondage.

Ce sondage, organisé chaque année depuis 2012 par l’agence de presse publique, est ouvert à tous les journalistes sportifs tunisiens, aux directeurs techniques des fédérations nationales et aux entraîneurs de Ligue 1.

Parallèlement, le vote du public en ligne est possible sur le site web de l’agence.

Voici la liste finale des nominés dans les cinq disciplines :

Meilleur footballeur : Ali Abdi, Aymen Dahmen, Firas Chaouat, Montassar Talbi et Hannibal Mejbri.

Meilleur athlète : Ahmed Jaouadi (natation), Khalil Jendoubi (taekwondo), Farès Ferjani (escrime), Khaled Bougriba (pétanque) et Rafed Mabrouk (wushu kung-fu).

Meilleure athlète féminine : Wafa Masghouni (taekwondo), Mouna Béji (pétanque), Khadija Krimi (aviron), Selma Dhaouadi (aviron) et Marwa Bouzayani (athlétisme).

Meilleur athlète paralympique : Amanallah Tissaoui, Yassine Gharbi, Mohamed Nidhal Khelifi, Walid Ktila et Yassine Guennichi.

Meilleure athlète paralympique : Raoua Tlili, Marwa Brahmei, Raja Jebali, Sonia Mansour et Jihène Azaiez.

Les résultats définitifs seront annoncés au cours de la première semaine de janvier 2026 lors de la Journée des médias sportifs organisée par la Tap.