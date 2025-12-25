Distributeurs de bouteilles de gaz | Grève annoncée pour les 12 et 13 janvier

Les distributeurs de bouteilles de gaz ont décidé d’observer une grève de deux jours qui a été annoncée pour les 12 et 13 janvier 2026.

L’annonce a été faite par la Chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique en gros, relevant de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (Utica), lit-on dans un communiqué publié ce jeudi 25 décembre 2025, et dans lequel il est précisé que la grève a été décidé «suite à un cumul de problèmes dans le secteur et à de lourdes pertes financières»

La partie syndicale a pointé du doigt l’absence de révision de l’arrêté conjoint du 4 mars 2022, relatif à l’organisation du commerce de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du pétrole lampant.

Et de préciser que certaines dispositions de cet arrêté sont impossibles à appliquer sur le terrain, ce qui impacte négativement l’approvisionnement du marché.

Quant au volet financier, la Chambre syndicale a notamment dénoncé le non versement de l’augmentation de la prime de distribution pour les années 2023, 2024 et 2025 et la nécessité de résoudre le problème des distributeurs de la société Agil Gaz, relatif à la retenue à la source pour les années 2023, 2024 et 2025.

Y. N.