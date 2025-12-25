Le CRDHT réaffirme son soutien à Mondher Zenaidi

Commentant la condamnation de Mondher Zenaidi par contumace à 19 ans de prison, avec exécution immédiate, le Centre pour le respect des libertés et des droits de l’homme (CRLDHT) a estimé, dans un communiqué publié mercredi 24 décembre 2025, que cette condamnation est «grotesque» car elle n’est pas «proportionnée à des faits, puisqu’ils sont inexistants, ni même aux éléments à décharge pourtant manifestes dans le dossier.»

L’organisation tunisienne basée à Paris a aussi qualifié la longue liste d’accusations à la base de cette condamnation d’«absurde». Et d’énumérer le «cocktail d’infractions fourre-tout, devenu la norme dans les procès politiques» :

«- Constitution d’une entente terroriste en lien avec des crimes terroristes ; fourniture de fonds, matériel, moyens de transport, documents, sites électroniques, au profit d’une organisation terroriste.

«- Publication ou transmission d’informations sensibles au bénéfice de groupes terroristes.

«- Complot en vue de commettre des attentats contre les personnes et les biens.

«- Complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

«- Incitation à la violence, à la guerre civile, à la division nationale.

«- Expression d’un avis favorable à un complot contre la sécurité intérieure.

«- Nuisance délibérée via les réseaux de télécommunication.

«- Utilisation des réseaux numériques pour produire et diffuser de fausses rumeurs, documents falsifiés ou attribués à autrui, dans l’objectif de porter atteinte à la sûreté publique et semer la terreur.»

Tout en réaffirmant son soutien à l’ancien ministre (sous Ben Ali) et ancien candidat à la présidentielle de 2014, le CRLDHT a dénoncé «l’exclusion politique», les «détentions arbitraires» et les «violations du droit à un procès équitable.»