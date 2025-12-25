Gabès | Report de l’affaire contre le GCT

L’affaire relative à la suspension de l’activité des unités polluantes du Groupe Chimique Tunisien (GCT) a été reportée au 8 janvier 2026.

Me Mounir Amdouni, président de la section régionale des avocats de Gabès, a indiqué à l’agence Tap que la défense a demandé au tribunal de positionner les ministères de la santé et de l’environnement et l’Agence de protection de l’environnement, nouveaux intervenants dans la partie plaignante.

La même source a exprimé son espoir d’un verdict prononcé le 8 janvier, s’agissant ce jour de la cinquième audience dans cette affaire intentée par la section régionale des avocats de Gabès.

Des manifestants ont revendiqué le démantèlement des unités polluantes du GCT et le droit des habitants de la région à un environnement sain, lors d’un rassemblement de protestation observé en marge du procès.

Y. N.