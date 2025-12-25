Fembiotec au service des femmes dans l’agriculture bio

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de lancer à Tabarka, au nord-ouest de la Tunisie, la plateforme Fembiotec permettant un accès direct à toute source d’information en mesure de renforcer l’autonomisation économique et les connaissances dans le secteur de l’agriculture biologique en Tunisie.

L’événement a réuni près de 70 participantes et participants, parmi lesquels des femmes agricultrices ainsi que des représentants d’institutions publiques nationales, notamment la Direction générale de l’agriculture biologique (DGAB), le Centre technique de l’agriculture biologique (CTAB), le Bureau d’appui à la femme en milieu rural (BFAR) et l’Agence de vulgarisation et de formation agricoles (AVFA).

À cette occasion, la FAO a présenté la démarche ayant conduit à la conception et au développement de la plateforme Fembiotec. Cette démarche s’appuie sur une approche participative, fondée sur l’identification des besoins exprimés par les femmes en milieu rurale, la co-construction des contenus et des fonctionnalités, ainsi que l’intégration d’outils numériques adaptés aux contextes locaux.

La plateforme Fembiotec a pour objectif d’améliorer l’accès à l’information technique, aux ressources de formation, aux opportunités de mise en marché et aux réseaux professionnels, en lien avec l’agriculture biologique. Elle s’inscrit dans l’action de la FAO en faveur de systèmes agroalimentaires plus inclusifs, durables et résilients, conformément à son mandat en Tunisie.

Les échanges ont permis d’aborder les perspectives de développement de la plateforme, notamment l’enrichissement progressif des contenus, le renforcement des capacités des utilisatrices, l’élargissement à d’autres régions et filières, ainsi que les possibilités de synergies avec des initiatives nationales et internationales liées à l’agroécologie et à la biodiversité.

Le lancement de la plateforme Fembiotec illustre l’importance d’intégrer les besoins et les savoirs des femmes en milieu rurale dans les processus d’innovation agricole.

En facilitant l’accès à l’information et aux réseaux, cette initiative contribue aux efforts visant à soutenir des moyens de subsistance durables et inclusifs.

La FAO poursuivra son accompagnement technique dans le cadre de la mise en œuvre de Fembiotec, en coordination avec les partenaires institutionnels concernés.

Les prochaines étapes porteront notamment sur le suivi de l’utilisation de la plateforme, l’adaptation continue des contenus et l’exploration de complémentarités avec d’autres programmes soutenant le développement rural durable en Tunisie.