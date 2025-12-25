Saisie 330.000 comprimés de stupéfiants à Kasserine

Un réseau de trafic de drogue a été démantelé par les unités de la garde nationale de Feriana dans le gouvernorat de Kasserine, qui ont saisi 330.000 comprimés de stupéfiants.

Dans une déclaration, ce jeudi 25 décembre 2025 à l’agence Tap, le porte-parole officiel des tribunaux de Kasserine Imed Omri a précisé que le ministère public a ordonné la détention de quatre individus impliqués dans ce réseau de trafic de Prégabaline et d’ecstasy.

La même source a ajouté qu’un avis de recherche a été émis à l’encontre d’un cinquième suspect et que l’enquête se poursuit.

Y. N.