Tozeur | La semaine des dattes se poursuit jusqu’au 28 décembre

L’évènement « La semaine des dattes, du producteur au consommateur », se poursuivra jusqu’au 28 décembre 2025 dans la zone touristique de Tozeur.

Le coup d’envoi officiel a été donné hier en présence du gouverneur de Tozeur Chahine Zribi, accompagné du Pdg du Groupement Interprofessionnel des dattes (GID), sachant que cet évènement est organisé par le groupement professionnel interprofessionnel des dattes, en partenariat avec l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Tozeur,

La « semaine des dattes, du producteur au consommateur » permet aux producteurs et agriculteurs de commercialiser leurs produits directement, sans l’intervention d’intermédiaires et à des prix étudiés, en mettant à la disposition des consommateurs un produit de bonne qualité à des prix préférentiels et accessibles.

Y. N.