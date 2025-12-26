Manga | Quand les pages dessinent des univers au Club Taher Haddad

En décembre, Medina Book Club consacre tout un mois au manga, à ses récits puissants, à sa poésie visuelle et à sa manière unique de raconter l’humain.

Cette rencontre prévue samedi 27 décembre à partir de 10h Club Taher Haddad à la Médina de Tunis, se veut une invitation à voyager au cœur de l’imaginaire manga, à travers un moment d’échange et de réflexion autour de vos lectures, de vos découvertes, des émotions et des questions que ces œuvres éveillent.

Un espace ouvert, sensible et chaleureux, où les histoires dessinées deviennent des passerelles entre lecteurs, et où chaque voix enrichit l’univers partagé.