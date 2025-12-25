Drame à Redeyef | L’infirmière Azhar succombe à ses brûlures

Grièvement brûlée la semaine dernière alors qu’elle était en garde à l’hôpital local de Redeyef, l’infirmière Azhar Ben Hmida est décédée, ce jeudi 25 décembre 2025.

Azhar Ben Hmida avait été transférée en urgence au Centre de traumatologie et des grands brûlés à Ben Arous, où elle a été admise dans un état critique avant de succomber à ses brûlures dans la matinée de ce jeudi.

Selon les différents témoignages, Azhar Ben Hmida a été brûlée par l’explosion d’un chauffage électrique et plusieurs associations et organisations ont appelé à l’ouverture d’une enquête à ce sujet, tout en dénonçant des conditions de travail précaires et inhumaines.

Notons que les professionnels de santé, soutenus par des habitants de Redeyef, ont observé une marche de protestation à la mémoire de Azhar et ont appelé à ce que justice soit faite dans cette négligence qui a coûté la vie à Azhar, ravie à la fleur de l’âge.

Y. N.