L’IACE publie le Rapport national sur l’entreprise en Tunisie 2025

L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) vient de publier la première édition du Rapport national sur l’entreprise en Tunisie, une analyse approfondie du tissu entrepreneurial et de son rôle dans la croissance, l’emploi et la soutenabilité budgétaire.

Fidèle à son rôle stratégique, en tant que think tank dédié à la promotion de l’entreprise dans tous les secteurs, l’IACE propose dans ce rapport des recommandations concrètes et un outil d’aide à la décision destiné aux décideurs publics, aux acteurs économiques et aux partenaires sociaux, afin d’orienter les politiques économiques vers une croissance durable et inclusive.

Le rapport couvre l’ensemble des formes d’entreprises (microentreprises, PME, grandes entreprises, entreprises publiques et communautaires), et dresse un diagnostic clair des défis et des leviers de développement.

Parmi les principaux constats : 1- une forte domination des microentreprises à contribution limitée, freinant la productivité et l’investissement ; 2- un secteur privé moteur de création de valeur, d’emploi et de recettes fiscales ; et 3- des entreprises publiques sous pression, nécessitant des réformes pour assurer la soutenabilité budgétaire; 4- Un potentiel industriel à consolider par l’innovation et la montée en gamme.

Trois priorités stratégiques se dégagent : 1- accroître la taille et la productivité du tissu entrepreneurial ; 2- réformer le secteur des entreprises publiques; et 3- relancer l’investissement industriel et technologique

Lien pour consulter le rapport.