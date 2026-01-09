Tunisie | Dates officielles des soldes d’hiver 2026

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, ce vendredi 9 janvier 2026, les dates officielles des soldes d’hiver 2026.

Dans sa note, le ministère a confirmé la date du lancement de la saison des soldes d’hiver, soit le jeudi 29 janvier 2026, en précisant que celle-ci durera huit semaines cette année.

Le ministère a par ailleurs appelé les commerçants de tous les secteurs à s’engager pleinement pour stimuler l’activité économique et à appliquer des réductions adaptées au pouvoir d’achat et aux attentes des consommateurs, d’autant plus à l’approche du mois de Ramadan et de la fête de l’Aïd el-Fitr.

Y. N.