Le Tunisien Tawfik Jelassi parmi les 50 personnalités influentes du secteur technologique mondial

Le Tech Diplomacy Global Institute a nommé le Dr Tawfik Jelassi comme l’une des 50 personnalités influentes du secteur technologique mondial en 2026 (Tech Diplomacy Global 50 – 2026).

«En tant qu’assistant au directeur général pour la communication et l’information à l’Unesco, le Dr Jelassi a joué un rôle déterminant dans la promotion de sociétés du savoir inclusives, la transformation numérique et la liberté d’expression à travers le monde. Son leadership à l’intersection de la technologie, de la gouvernance et de la coopération multilatérale illustre parfaitement l’essence même de la diplomatie technologique à l’ère du numérique», lit-on dans le communiqué présentant le récipiendaire.

Fort d’une carrière qui l’a mené des milieux universitaires, gouvernementaux et industriels en Europe, aux États-Unis et en Tunisie, le Dr Jelassi a toujours défendu une utilisation responsable et stratégique des technologies numériques au service du bien commun.

De son poste de ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication au sein du gouvernement de transition démocratique (2014-2015), à son rôle de dirigeant académique en tant que doyen de l’École des Ponts Business School à Paris et à ses fonctions de- direction à l’IMD et à l’Institut européen d’administration des affaires (Insead), «il apporte sur la scène mondiale une combinaison rare de vision stratégique, d’expérience politique et d’expertise technologique.»

Dr Jelassi a déclaré dans un post sur X : «C’est un honneur et un privilège d’être reconnu comme l’un des 50 leaders mondiaux de la diplomatie technologique. Je suis profondément touché et reconnaissant de cette reconnaissance, qui m’encourage à poursuivre mes efforts. Alors que la technologie et l’IA occupent une place prépondérante dans la géopolitique, la diplomatie et les relations internationales, il est de notre devoir commun de veiller à ce que le numérique soit véritablement une force positive pour l’humanité, et non un danger ou une menace. Redoublons d’efforts ensemble pour atteindre ce noble objectif !»

I. B.