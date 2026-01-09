Les meilleurs sportifs tunisiens de 2025

Ali Abdi, Ahmed Jaouadi, Wafa Masghouni, Amenallah Tissaoui et Raoua Tlili ont été élus meilleurs sportifs tunisiens de l’année 2025, à l’issue du référendum annuel de l’agence Tap dont les résultats ont été annoncés ce jeudi 8 janvier 2026, au siège de l’Union des radios des Etats arabes, dans le cadre de la journée de la presse sportive organisée par l’agence.

L’international tunisien Ali Abdi a remporté le titre de meilleur footballeur de 2025 avec 466 points, devant Hannibal Mejbri, deuxième avec 458 points, tandis que Montassar Talbi s’est classé troisième avec 341 points.

Dans la catégorie de meilleur sportif de l’année, le nageur Ahmed Jaouadi a pris la première place avec 492 points, devant le taekwondoïste Khalil Jendoubi qui a récolté 435 points et l’escrimeur Farès Ferjani (328 points).

Pour sa part, la jeune taekwondo Wafa Masghouni a été plébiscitée meilleure athlète féminine en totalisant 454 points, devançant Mouna Béji (350 points) et Khadija Krimi (330 points).

Dans la catégorie de meilleur sportif paralympique en 2025, la palme est revenue à Amenallah Tissaoui grâce à ses 342 points récoltés. Walid Ktila est, pour sa part, arrivé deuxième avec 271, tandis que Yassine Gharbi est 3e avec 21 points.

Par ailleurs, Raoua Tlili a, une fois encore, été sacrée meilleure sportive paralympique en récoltant 445 points, devant Maroua Brahmi (2e, 313 points) et Raja Jebabli (3e, 246 points).

A noter que 90 journalistes sportifs, 15 entraîneurs de clubs de la Ligue 1 et 24 directeurs techniques de différentes fédérations sportives ont participé au référendum.