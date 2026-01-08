Projection du film « Palestine 36 » à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « Palestine 36 » de Annemarie Jacir, et ce, samedi 10 janvier 2026.

Le rendez-vous est donné ce samedi à 19h à l’auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’IFT et en ligne sur son site web urlz.fr/v0PR

—- Résumé —-

(VOSTFR)

Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique.

Bande-annonce :