Tunisie | Le Front de salut national appelle à manifester le 10 janvier

Le Front de salut national (FSN) a appelé ses partisans ainsi que l’ensemble des citoyens à participer à une marche de protestation le samedi 10 janvier 2026.

Cette manifestation, organisée par la coalition de l’opposition, s’inscrit dans la commémoration du 15e anniversaire de la Révolution tunisienne (17 décembre 2010 – 14 janvier 2011) et vise à défendre les libertés fondamentales et exiger le respect des droits de l’homme, indique le FSN dans son communiqué.

La même source a par ailleurs affirmé que cette initiative vise aussi à soutenir les mouvements de lutte civile et pacifique, à s’opposer à l’injustice et à réitérer la demande de libération des détenus politiques.

Les manifestants se donnent donc rendez-vous devant la piscine du Belvédère à 15h pour se rendre à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis.

