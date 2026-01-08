Gabès | L’affaire des unités polluantes de nouveau reportée

Ce jeudi 8 janvier 2026, la justice a de nouveau reporté l’affaire relative à la suspension des unités polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT).

C’est ce qu’a fait savoir le collectif citoyen Stop Pollution, en précisant que l’examen de l’affaire est désormais prévu pour le 22 janvier courant et en affirmant que la lutte se poursuit pour faire face à cette crise sanitaire qui secour Gabès depuis des décennies et pour laquelle une solution radicale doit être trouvée.

De son côté, Me Mounir Amdouni, président de la section régionale des avocats de Gabès, a précisé que le report a été décidé en réponse à la demande du chargé des litiges de l’État.

Y. N.