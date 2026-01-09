Ordre des médecins | Décès de l’éminent chirurgien pédiatrique, Dr Slim Ben Salah

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie a annoncé avec tristesse le décès de son ancien président, le chirurgien pédiatrique, Slim Ben Salah.

Dans une note diffusée, ce vendredi 9 janvier 2026, l’Ordre des médecins a salué la mémoire de Slim Ben Salah « un confrère, frère et ami, qui a marqué la profession médicale par son engagement et son parcours » et a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille médicale ainsi qu’à la famille Ben Salah.

Sur la toile, de nombreux médecins ont rendu hommage à l’éminent chirurgien pédiatrique, le décrivant comme « un homme altruiste, naturellement bon et généreux qui a passé sa vie à l’engagement envers la santé des enfants » .

Y. N.