Nouvelles perspectives d’exportation pour les dattes tunisiennes

Des rencontres d’affaires tuniso-européennes consacrées au secteur de la datte et à ses dérivés se sont tenues du 6 au 8 janvier 2026 dans les villes de Tozeur et Douz, le but étant d’ouvrir des canaux d’exportation directs et permanents avec les acteurs économiques du marché européen, et plus particulièrement allemand.

Cet événement économique a réuni une délégation de haut niveau composée de 14 fournisseurs et distributeurs européens, venus en Tunisie afin d’évaluer directement la compétitivité du secteur.

Plusieurs rencontres B2B ont été organisées entre les entreprises exportatrices tunisiennes et les acheteurs étrangers en vue de la conclusion de contrats commerciaux et de partenariats stratégiques.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, le programme de visites a permis à la délégation européenne d’examiner les différentes étapes de la chaîne de valeur, depuis la visite des oasis avant la récolte jusqu’aux installations d’emballage et d’exportation.

L’objectif est d’évaluer dans quelle mesure les entreprises tunisiennes respectent les normes internationales de qualité et de sécurité alimentaire, renforçant ainsi l’image de la Tunisie en tant que fournisseur fiable sur les marchés mondiaux aux exigences strictes.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre du programme Exporti, supervisé par ledit ministère, en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et avec le soutien de l’Union européenne, dans le cadre des efforts déployés par les structures officielles, notamment le Centre de promotion des exportations (Cepex), pour soutenir les entreprises tunisiennes dans le développement de leurs capacités d’exportation.

Ces actions promotionnelles coïncident avec une saison de production 2025-2026 assez prometteuse, les estimations indiquant une récolte de dattes d’environ 404 000 tonnes, dont 347 000 tonnes de la variété de haute qualité Deglet Nour, ce qui nécessite des efforts redoublés pour sécuriser les marchés étrangers capables d’absorber cette importante production et d’apprécier la haute qualité fournie par les 106 unités de climatisation certifiées en Tunisie.

