Selon le «Baromètre des connexions Internet fixes en Tunisie » publié par nPerf du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’opérateur Ooredoo affiche les meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie.

Selon les données des connexions Internet fixe en Tunisie durant la période d’analyse (1er janvier – 31 décembre 2025), Ooredoo s’impose comme leader de l’Internet fixe en Tunisie pour l’année ernière. Cette édition du baromètre annuel nPerf révèle une forte compétition sur les débits descendants et des progressions comprises entre 8,6% et 24,2%.

Ooredoo s’impose en tête avec un score de 69 220 nPoints, devançant Orange de près de 5 000 points. Avec des débits de 27,7 Mbps en download et 21,7 Mbps en upload, l’opérateur affiche une forte progression de 24,2% en un an. «Leader en navigation web (68,4%) et streaming vidéo (77,1%), Ooredoo assure une expérience utilisateur équilibrée sur l’ensemble des usages», souligne le baromètre.

Orange suit de près avec 64 505 nPoints et partage la première place ex-aequo avec Ooredoo sur le débit descendant (27,0 Mbps). Les débits atteignent 19,9 Mbps en upload, en progression de 8,6%. La latence bien maîtrisée de 42,2 ms garantit une bonne réactivité pour les communications interactives.

Topnet complète le podium avec 56 802 nPoints et affiche la meilleure latence du marché (37,8 ms), idéale pour les jeux en ligne et les communications en temps réel. L’opérateur progresse de 8,9% sur un an et obtient de solides résultats en navigation web (64,8%, 2e place).

GlobalNet se classe quatrième avec 55 518 nPoints et enregistre une nette progression de 11,3%. L’opérateur se distingue par sa latence compétitive (41,4 ms, 2e place), favorable aux communications interactives.

Mesures basées sur 193 362 tests réalisés via le site web nPerf et l’application nPerf sur Android et iOS.

«Le marché tunisien de l’Internet fixe affiche une dynamique positive avec des progressions généralisées sur l’ensemble des opérateurs, reflétant une amélioration continue de la qualité de service», déclare Sébastien de Rosbo, Directeur général de nPerf.

En WiFi, Ooredoo s’impose également en Tunisie.

nPerf est une plateforme indépendante de mesure de la performance Internet, alimentée par l’expérience utilisateur réelle. En transformant des millions de tests de connexion en informations sur la connectivité, nPerf aide les opérateurs à améliorer leurs réseaux et contribue à bâtir un Internet plus rapide et plus fiable pour tous.

I. B.

Consulter le rapport complet.