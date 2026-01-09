Maroc vs Cameroun en live streaming : quart de finale CAN

Ce vendredi soir à 20h00 (heure marocaine) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc affronte le Cameroun pour un quart de finale décisif de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, dans un duel qui oppose deux des sélections les plus redoutables du continent.

Après avoir décroché leur ticket pour les quarts en dominant la Tanzanie grâce notamment à un nouveau but de Brahim Díaz, les Lions de l’Atlas comptent sur le retour d’Achraf Hakimi et la solidité de Yassine Bounou pour faire vibrer les supporters marocains à domicile. En face, les Lions Indomptables du Cameroun, emmenés par Bryan Mbeumo et la révélation Christian Kofane, viennent défendre leur honneur et cherchent à renverser les hôtes dans un match sous haute tension à Rabat. Avec l’absence d’Azzedine Ounahi côté marocain, l’enjeu tactique et mental est au sommet dans ce choc historique de la CAN 2025.

Suivez en direct le match Maroc Cameroun CAN 2025: