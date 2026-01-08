Slim Chiboub bénéficie d’un non-lieu dans l’affaire de trafic de drogue

L’homme d’affaires Slim Chiboub a bénéficié d’un non-lieu, ce jeudi 8 janvier 2026, dans l’affaire de trafic de drogue pour laquelle il était poursuivi.

Cette décision a été rendue par la Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis qui a par ailleurs prononcé une peine de 10 ans à l’encontre d’un proche de l’homme d’affaire, poursuivi, dans le cadre de cette même affaire.

Quant à Slim Chiboub, il demeure en détention car il est poursuivi dans une affaire de corruption et a été visé, dans ce cadre, par un mandat de dépôt.

Y. N.