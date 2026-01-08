MEDIASOCIETETunisie

CRLDHT | «La vie de la journaliste Chadha Haj Mbarek est en danger»

90 0
8 janvier 20268 janvier 2026
CRLDHT | «La vie de la journaliste Chadha Haj Mbarek est en danger»

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a alerté sur l’état de santé de la journaliste Chadha Haj Mbarek, détenue depuis juillet 2023.

Dans un communiqué, le CRLDH affirme que l’état de santé de Chadha Haj Mbarek a atteint un seuil critique : « Victime d’un manque de soins prolongé en milieu carcéral, elle lutte désormais contre deux cancers diagnostiqués tardivement ».

Le Comité, qui qualifie la situation de « torture par privation de soins », a de ce fait lancé un appel urgent pour exiger la libération immédiate de la journaliste pour lui permettre une prise en charge médicale d’urgence « afin d’éviter une issue fatale dont l’État tunisien serait tenu responsable ».

En effet, le CRLDH pointe du doigt l’inaction de l’administration pénitentiaire face à une nécessité d’interventions chirurgicales urgentes tout en dénonçant des conditions constituant un traitement inhumain et dégradant.

Y. N.

Chadha Haj Mbarek dans état de santé critique, alerte sa famille

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!