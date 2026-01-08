CRLDHT | «La vie de la journaliste Chadha Haj Mbarek est en danger»

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a alerté sur l’état de santé de la journaliste Chadha Haj Mbarek, détenue depuis juillet 2023.

Dans un communiqué, le CRLDH affirme que l’état de santé de Chadha Haj Mbarek a atteint un seuil critique : « Victime d’un manque de soins prolongé en milieu carcéral, elle lutte désormais contre deux cancers diagnostiqués tardivement ».

Le Comité, qui qualifie la situation de « torture par privation de soins », a de ce fait lancé un appel urgent pour exiger la libération immédiate de la journaliste pour lui permettre une prise en charge médicale d’urgence « afin d’éviter une issue fatale dont l’État tunisien serait tenu responsable ».

En effet, le CRLDH pointe du doigt l’inaction de l’administration pénitentiaire face à une nécessité d’interventions chirurgicales urgentes tout en dénonçant des conditions constituant un traitement inhumain et dégradant.

Y. N.