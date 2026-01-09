Tunisie | EuroMed Droits alerte sur l’état de santé de Ayachi Hammami

L’organisation régionale EuroMed Droits a exprimé, ce vendredi 9 janvier 2026, sa profonde indignation face à la détention et à la condamnation de l’avocat et militant Ayachi Hammami. .

EuroMed Droits condamne avec fermeté l’arrestation de Ayachi Hammami, avocat et militant des droits humains de premier plan, et ancien membre de son bureau exécutif, qui a consacré sa vie à la défense des droits et des libertés.

Sa condamnation à cinq ans de prison, assortie d’une surveillance administrative de deux ans, constituent une tentative claire de faire taire les voix indépendantes et d’intimider toutes celles et ceux qui continuent de défendre l’État de droit, dans le but d’instaurer un climat de peur et de silence, menaçant les acquis démocratiques en Tunisie.

Ayachi Hammami est en grève de la faim depuis 36 jours, depuis le 2 décembre 2025. Son action constitue un acte militant et un appel à toutes les forces démocratiques en Tunisie à se mobiliser contre la détérioration des droits humains dans le pays.

EuroMed Droits tient les autorités tunisiennes pour pleinement responsables de l’intégrité physique et morale d’Ayachi Hammami, et exige la fin immédiate de toute forme de harcèlement à son encontre, notamment l’entrave aux visites de ses avocats.

EuroMed Droits appelle les autorités tunisiennes à libérer immédiatement et sans conditions Ayachi Hammami, ainsi que l’ensemble des détenu.e.s d’opinion et politiques, et à mettre un terme à toutes les poursuites visant les défenseuses et défenseurs des droits humains.

EuroMed Droits renouvelle sa solidarité entière avec Ayachi Hammami, sa famille, et tous ceux et celles qui continuent de défendre les droits humains en Tunisie.

Communiqué