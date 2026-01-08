L’insigne de la loyauté et du sacrifice à titre posthume pour le lieutenant Kadri

La Présidence de la République a rendu hommage au lieutenant principal Marouene Kadri, tombé en martyr lors d’une opération antiterroriste à Kasserine, en le décormant à titre posthume.

Marouene Kadri s’est vu attribuer à titre posthume l’insigne de la loyauté et du sacrifice, selon le décret n°1 de l’année 2026, signé le 7 janvier et paru au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) ce jeudi 8 janvier 2026.

Pour rappel, le lieutenant Kadri est décédé le 3 janvier dernier des suites de graves blessures lors d’une intervention sécuritaire antiterroriste menée aux abords du marché hebdomadaire de Fériana dans le gouvernorat de Kasserine.

Cette opération anticipative a permis de déjouer une attaque et d’abattre un terroriste classé dangereux et d’en arrêter un autre.

Y. N.