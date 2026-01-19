Tunis | Meurtre au Jardin Habib Thameur

La piste du meurtre est privilégiée par les enquêteurs après la découverte, dimanche 18 janvier 2026, du corps sans vie d’un jeune homme au Jardin Habib Thameur, quartier Le Passage, au centre-ville de Tunis.

Le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a été dépêché sur les lieux, a constaté le décès du jeune homme âgé d’une vingtaine d’année et ordonné l’ouverture d’une information judiciaire.

Selon les premières données, il s’agirait d’un meurtre que le rapport attendu du médecin légiste devrait confirmer.