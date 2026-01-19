Vendredi à Tunis, la soirée des Victoires de l’Automobile

La soirée des Victoires de l’Automobile, copilotée par Sadri Skander et Hedi Hamdi, se tiendra le vendredi 23 janvier 2026 à l’hôtel Radisson Blu (ex Laico) à Tunis. Organisé sous le signe de l’élégance et du prestige, cet événement vise à célébrer les performances, l’excellence et le savoir-faire du secteur automobile en Tunisie.

Par la même occasion seront dévoilés les résultats de l’enquête de l’Observatoire de l’Automobile réalisé pour l’occasion par le cabinet Emrhod Consulting, dont le directeur général Nebil Belaam, décryptera les grandes tendances actuelles du marché de l’automobile en Tunisie : intentions d’achat des consommateurs et évolutions de la mobilité.

La soirée sera couronnée par la remise des trophées aux vainqueurs de l’édition 2026 des Victoires de l’Automobile dans 5 catégories.

Les Victoires de l’Automobile, dont c’est la 2e édition, se donnent pour mission mettre en lumière et valoriser les marques, les concessionnaires et les acteurs du secteur de l’automobile qui ont marqué l’année par leurs performances, leur innovation et leur responsabilité.

C’est une occasion pour distinguer les meilleurs acteurs du marché qui ont su répondre aux attentes des consommateurs, proposer des expériences clients remarquables, et démontrer une excellence globale dans leurs activités.

Les trophées sont attribués selon un processus rigoureux, crédible et transparent, reposant sur des méthodologies d’analyse indépendantes et des critères objectifs.

I. B.