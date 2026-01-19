Intempéries | Suspension des cours ce mardi à Bizerte

​Face aux conditions climatiques marquées par des intempéries, le gouvernorat de Bizerte a annoncé la suspension des cours dans tous ses établissements scolaires pour la journée du mardi 20 janvier 2026.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi le gouvernorat a annoncé que la Commission régionale de lutte contre les catastrophes a pris cette décision en raison des fluctuations climatiques sans précédent qui touchent actuellement la région, ainsi que plusieurs autres zones du pays et qui persisteront demain selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

​Tout en appelant à la vigilance, la Commission a confirmé que l’ensemble de ses services, au niveau régional et local, reste en état de réunion permanente et que les unités d’intervention sont mobilisées et prêtes à intervenir immédiatement en cas d’urgence.

Y. N.