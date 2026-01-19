Tunisie | La Protection civile appelle à la vigilance maximale face aux pluies torrentielles

​Face aux prévisions météorologiques marquées par de fortes pluies, des orages et des vents violents, la protection civile a émis un communiqué d’urgence d’autant que des précipitations record sont attendues demain.

​Selon les derniers bulletins de l’Institut national de la météorologie (INM), les turbulences climatiques se poursuivront mardi, touchant en particulier le Grand Tunis entre autres régions.

​Pour parer à tout danger, la Protection Civile a appelé les citoyens à faire preuve de la plus grande prudence et à respecter strictement les consignes suivantes :

​Zones à risque : Évitez impérativement les oueds et les zones d’accumulation d’eau : Ne tentez sous aucun prétexte de traverser un cours d’eau en mouvement, à pied ou en véhicule.

​Sécurité routière : Redoublez de vigilance au volant : Il est conseillé de réduire la vitesse, de respecter les distances de sécurité et d’éviter les dépassements dangereux. Utilisez vos feux de croisement et ne stationnez jamais dans des zones à risque comme les tunnels.

​Protection des biens : Fixez solidement tout objet susceptible d’être emporté par le vent ou les eaux. Évitez également de stationner vos véhicules sous les arbres pour prévenir les chutes de branches ou les déracinements liés aux rafales de vent.

​Risques électriques : Ne vous approchez pas des poteaux électriques pendant ou après les averses afin d’éviter tout risque d’électrocution.

Y. N.