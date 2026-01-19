Compléments alimentaires d’origine inconnue |  L’Ordre des pharmaciens saisit la justice

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (Cnopt) a lancé, ce lundi 19 janvier 2026, une alerte contre la commercialisation, via les réseaux sociaux, d’un produit vendu sous l’étiquette de « compléments alimentaires ».

Un médicament, d’origine inconnue et dangereux est vendu sur Facebook, alerte l’Ordre en affirmant avoir conclu après expertise que ce produit représente une menace directe pour la santé et la sécurité des citoyens.

Tout en dénonçant l’exercice illégal de la pharmacie par des personnes non qualifiées, le Cnopt a annoncé le dépôt d’une plainte pénale pour identifier et poursuivre les responsables de cette vente illégale.

Dans son communiqué, l’Ordre rappelle que, conformément à la loi n°55 du 3 août 1973, la vente de médicaments est strictement réservée aux pharmacies de détail autorisées. Ces circuits officiels sont les seuls à garantir un contrôle sanitaire et administratif rigoureux.

La même source a appelé à la vigilance et à signaler toute pratique suspecte, tout en réaffirmant son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé publique contre ces réseaux de distribution informels.

Y. N.