Les 5 Tunisian Women in Tech 2025

L’association tunisienne Reconnect, basée en France, a annoncé la désignation des cinq femmes tunisiennes lauréates du prix Tunisian Women in Tech 2025, dans le cadre de la 4ᵉ édition de cette initiative dédiée à la valorisation de l’excellence féminine tunisienne dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (Stem).

Ces femmes d’exception ont été sélectionnées pour l’excellence de leurs parcours professionnels, l’impact de leurs travaux scientifiques, ainsi que pour leur engagement en faveur de l’innovation, du transfert de compétences et du rayonnement technologique de la Tunisie à l’échelle internationale.

Issues des sphères académiques, scientifiques et professionnelles, les lauréates de cette 4ᵉ édition se distinguent dans des domaines stratégiques tels que la médecine, l’intelligence artificielle, l’analyse des données biomédicales, la génomique, les technologies émergentes et la sûreté nucléaire.

Lilia Zakhama : professeure de cardiologie et vice-doyenne à la Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunisie.

Neila Mezghani : professeure à l’Université Téluq (Canada), titulaire d’une chaire de recherche en analyse des données biomédicales

Haifa Raja Maamar : executive director of emerging technologies, Full Sail University, États-Unis.

Rym Kef Ben Atig : professeure associée à l’Institut Pasteur de Tunis, spécialisée en génomique biomédicale et oncogénétique, Tunisie.

Basma Loussaif : inspectrice en garanties nucléaires auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Autriche

Par leurs réalisations et leur leadership, ces cinq lauréates contribuent activement à stimuler l’innovation scientifique et technologique, renforcer le transfert de savoir et de compétences, et promouvoir l’excellence tunisienne dans la recherche et les technologies de pointe.

Leur rayonnement dépasse les frontières nationales et participe à positionner la Tunisie comme un vivier de talents féminins d’excellence, tout en inspirant les jeunes générations de filles et de femmes à s’engager dans des carrières scientifiques et technologiques ambitieuses.

Reconnect se donne pour missions d’encourager et valoriser les femmes tunisiennes dans les sciences et la technologie, promouvoir les scientifiques, chercheuses, expertes et leaders tunisiennes, renforcer le rayonnement du capital humain, scientifique et culturel tunisien à l’échelle internationale

L’association est également à l’origine de deux initiatives spécialisées : Tunisian AI Society, dédiée à l’intelligence artificielle et Tunisia CyberShield, dédiée à la cybersécurité, qui traduisent son engagement continu en faveur des technologies de pointe, de la souveraineté technologique et de l’excellence scientifique tunisienne.