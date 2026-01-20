Pluies et inondations en Tunisie | Ecoles fermées dans 11 gouvernorats   

En raison des fortes averses qui ont causé des inondations dans plusieurs régions et qui se poursuivent ce mardi 20 janvier 2026, il a été décidé de suspendre les cours dans tous les établissements d’enseignement publics et privés, les centres de formation professionnelle et les établissements d’enseignement supérieur dans 11 des 24 gouvernorats que compte la Tunisie.

Les gouvernorats concernés sont Nabeul, Tunis, Bizerte, Ariana, Manouba, Ben Arous, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

Selon l’Institut national de météorologie, les cumuls de précipitations les plus importants enregistrés ces dernières 24 heures l’ont été dans les zones suivantes : Monastir (230 mm), Sidi Bou Saïd (206 mm), Zaghouan (212 mm), Moknine (192 mm), Grombalia (179 mm) et Mornag (171 mm).

Aujourd’hui, la mer sera très agitée à extrêmement agitée dans le nord, et les températures baisseront, avec des maximales comprises entre 6 et 10 degrés Celsius dans l’ouest, le nord et le centre du pays, et entre 11 et 15 degrés Celsius dans le sud.

I. B.