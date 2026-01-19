Naoufel Saïed dément avoir été nommé au ministère des Finances

L’annonce de la nomination de Naoufel Saïed, frère du président de la République, au poste de conseiller au ministère des Finances a suscité la polémique sur les réseaux sociaux le week-end dernier.

Ce matin, lundi 19 janvier 2026, M. Saïed a publié le post suivant en arabe sur sa page Facebook : «Un nouvel épisode dans une longue série de mensonges, de calomnies et de diffamations : je n’ai pas été nommé conseiller au ministère des Finances.»

Malgré les clarifications de l’intéressé, de nombreux internautes ont réagi négativement à son démenti… bien que la rumeur soit difficile à croire, Naoufel Saïed n’étant pas connu pour avoir une quelconque expertise financière qui l’aurait habilité à conseiller la ministre des Finances.

S’il défend parfois les «réussites» et le «réalisations» de son frère et répond à ses détracteurs sur les réseaux sociaux et, plus rarement, dans les médias, il n’a jamais (ou pas encore) occupé de fonction officielle au sein de l’Etat.

I. B.