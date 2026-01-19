Corruption | L’affaire Harouni et Frikha reportée

L’examen de l’affaire de corruption impliquant le dirigeant Ennahdha et ancien ministre Abdelkrim Harouni, et l’homme d’affaires Mohamed Frikha a été reportée.

Cette décision a été prise ce lundi 19 janvier 2026 par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis, qui a également rejeté leurs demandes de libération.

L’examen de l’affaire a été ainsi reporté au 2 février après la comparution, ce jour, de Mohamed Frikha, Abdelkrim Harouni et un ancien directeur général de l’Entreprise Nationale de Pétrole, affirme Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier, sachant que cette affaire concerne aussi des anciens cadres d’une entreprise pétrolière publique.

Y. N.