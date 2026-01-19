​Alerte | Fortes pluies, orages et vents violents attendus cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce des conditions climatiques instables pour cette nuit avec des précipitations importantes et de forts vents.

Les pluies, temporairement orageuses, continueront de s’abattre en particulier sur le nord et le centre et localement le sud, indique l’INM qui prévient que ces pluies seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats du ​Grand Tunis, ​Nabeul, ​Sousse, ​Zaghouan et ​Bizerte.

​Ces averses pourraient être accompagnées de chutes de grêle par endroits, nécessitant une attention particulière des automobilistes, ajoute la même source.

​Le vent soufflera fort en particulier sur les zones côtières (Nord et Est) avec des rafales pouvant dépasser les 80 km/h.

Quant aux températures, elles seront comprises entre 8°C et 13°C avec un petit 6°C sur les hauteurs de l’Ouest dans les zones montagneuses.

​La vigilance est de mise.

Y. N.