Intempéries | Après Bizerte, suspension des cours à Tunis et à Nabeul mardi

Les gouvernorat de Tunis et de Nabeul ont à leur tour annoncé la suspension des cours dans tous leurs établissements scolaires du gouvernorat pour demain mardi 20 janvier 2026, et ce, à cause des conditions météorologiques.

La décision de suspension des cours dans les gouvernorats précités a été prise par leurs commissions régionales de lutte contre les catastrophes, suite à l’alerte météo diffusée ce soir par l’Institut National de la Météorologie (INM) et qui fait état de fortes précipitations enregistrées ce soir et qui se poursuivront demain.

Les citoyens sont appelés à la vigilance, sachant que les commissions régionales de lutte contre les catastrophes sont en état de réunion permanente.

Y. N.