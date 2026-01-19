Le gouvernorat de l’Ariana annonce la suspension des cours

​En raison des conditions météorologiques dégradées et des fortes précipitations enregistrées dans le gouvernorat de l’Ariana, le gouverneur de la région a annoncé la suspension des cours pour la journée du mardi 20 janvier 2026.

Cette décision concerne l’ensemble des établissements éducatifs, de formation et universitaires de la région, et ce, pour toute la journée du mardi, précise un communiqué du gouvernorat faisant suite aux bulletins d’alerte et à la carte de vigilance émis par l’Institut National de la Météorologie (INM), qui prévoit la poursuite de fortes pluies sur le Grand Tunis.

Pour rappel, les cours ont également été suspendus à Bizerte, à Tunis et à Nabeul.

Y. N.