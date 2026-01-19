Cours suspendus mardi à Ben Arous et à Zaghouan

Suite aux alertes de l’Institut national de la météorologie (INM), les gouvernorats de Ben Arous et de Zaghouan ont à leur tour décidé de suspendre les cours demain mardi 20 janvier 2026.

Les cours seront ainsi suspendus dans tous les établissements scolaires publics et privés ainsi que dans les centres de formation professionnelle, et ce, pour garantir la sécurité de tous, en raison des intempéries marquées par de fortes pluies ayant causé des inondations dans différentes zones du Grand-Tunis, entre autres régions à l’instar de Bizerte, Nabeul et Monastir.

Pour rappel, la suspension des cours est prévue pour demain dans les gouvernorats de Bizerte, Tunis, Nabeul, Ariana, Ben Arous et Zaghouan.

Y. N.