La BYD Dolphin Surf à la conquête du marché tunisien

C’est lors d’un événement officiel organisé jeudi soir, à Tunis, que le constructeur chinois BYD, numéro un mondial des véhicules électriques, a annoncé le lancement officiel en Tunisie de la BYD Dolphin Surf, une citadine 100 % électrique compacte, technologique et accessible, destinée à accompagner la transition vers une mobilité urbaine durable.

Latif Belhedi

Multi-primée à l’international, la Dolphin Surf arrive sur le marché tunisien avec des performances solides, un haut niveau de sécurité et des tarifs étudiés pour répondre aux besoins des conducteurs urbains.

Reposant sur la e-Platform 3.0, une architecture dédiée aux véhicules électriques, la Dolphin Surf est équipée de la Blade Battery, technologie propriétaire de BYD reconnue mondialement pour sa sécurité et sa durabilité.

Dans sa version 38,8 kWh, le modèle offre jusqu’à 445 km d’autonomie en cycle urbain et 300 km en cycle mixte WLTP, permettant de couvrir largement les trajets quotidiens et hebdomadaires.

La recharge rapide constitue un autre atout majeur : la batterie peut passer de 30 % à 80 % en seulement 30 minutes sur une borne rapide en courant continu (DC).

Côté technologie, la Dolphin Surf se positionne comme une citadine “fun & smart”. L’habitacle intègre un écran tactile central de 10,1 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, avec des mises à jour à distance (OTA).

Le modèle embarque également une commande vocale “Hi BYD”, un système de karaoké intégré et la fonctionnalité V2L (Vehicle-to-Load), permettant d’alimenter des appareils électriques externes directement depuis la voiture.

La sécurité n’est pas en reste. La Dolphin Surf est équipée de six airbags, d’un système de freinage d’urgence automatique (AEB) et d’une structure renforcée. BYD Tunisie accompagne ce lancement avec des garanties parmi les plus étendues du marché : 8 ans ou 200 000 km pour la batterie et 6 ans ou 150 000 km pour le véhicule.

Sur le plan commercial, la Dolphin Surf est proposée en quatre coloris inspirés de la nature : Lime Green, Cosmos Black, Cream White et Ice Blue. Deux versions sont disponibles : Dolphin Surf (230 kWh) à partir de 51 000 dinars TTC et Dolphin Surf (300 kWh) à partir de 55 000 dinars TTC.

Lors de la présentation officielle, Mariem Khouili, Responsable Marketing de BYD, a souligné la dimension mondiale et l’engagement environnemental du constructeur. Elle a rappelé que BYD est présent dans plus de 117 pays et que son ambition dépasse les performances commerciales. «L’engagement écologique de BYD n’est pas un discours, mais une action mesurable. Grâce à la technologie, nous avons déjà contribué à réduire plus de 115 milliards de kilogrammes de CO₂», a-t-elle souligné.

De son côté, Hajer Chekir, Directrice Commerciale de BYD Tunisie, a insisté sur le positionnement du nouveau modèle. «La Dolphin Surf est une référence mondiale de la mobilité électrique urbaine, avec plus de 15 distinctions internationales, dont le World Urban Car et le Best Invention of the Year selon Time Magazine. Elle offre technologie, sécurité, plaisir et sérénité à un prix accessible pour les Tunisiens».

Avec ce lancement, BYD Tunisie confirme sa position de leader du marché des véhicules électriques, portée par une gamme plébiscitée et un service client reconnu, et renforce son ambition de démocratiser la mobilité électrique dans le pays.