Les Tunisiens face aux aléas du climat | Des plans et des stratégies

Comme ils n’ont pas beaucoup d’installations à inaugurer dans l’immédiat ni de grands projets réalisables à court terme, faute de moyens financiers, nos chers ministres ont attrapé la douce manie d’élaborer des stratégies à l’horizon 2050. Ces sortes de plans sur la comète ne les engagent en rien, puisque, de toute façon, ils ne seront pas là pour rendre compte de leur non-réalisation. En attendant, ces annonces donnent aux citoyens l »impression que les choses sont en train de bouger et que les membres du gouvernement ne ménagent pas leurs efforts.

Latif Belhedi

Après les dernières inondations qui ont provoqué d’énormes dégâts dans les infrastructures du pays, le ministère de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouaoui, est sorti pour annoncer une nouvelle stratégie à l’horizon 2050 (sic !), visant à protéger les villes contre les inondations après les taux de précipitations élevés enregistrés récemment. Pour les années qui nous séparent de l’année 2050, devrions-nous continuer à subir les aléas du climat, de plus en plus dévastateurs, en nous berçant de la promesse que les choses iront mieux dans vingt-quatre ans ?

Au regard de la crise économique qui sévit en Tunisie depuis 2011 et de l’état difficile des finances publiques, le ministre n’a pas vraiment de marge de manœuvre, ni de baguette magique, d’autant que les urgences du financement du budget de fonctionnement de l’Etat (une machine qui brasse de l’air) inversent constamment l’échelle des priorités : la lutte contre le changement climatique, entre autres, peut donc attendre.

Protéger les villes contre les inondations

Pour revenir à la nouvelle stratégie à l’horizon 2050 annoncée par le ministre de l’Equipement, il s’agit, en réalité, selon les dires de M. Zouaoui, de l’actualisation d’une étude stratégique déjà existante. Cette actualisation tiendra compte des changements enregistrés entretemps et comprend cinq éléments : l’évaluation du phénomène des inondations ; le contrôle des eaux de ruissellement ; la définition des priorités en matière de protection ; la mise en place de systèmes et l’élaboration d’un plan de protection à l’horizon 2050, conforme à la stratégie du ministère de l’Agriculture.

Dans l’immédiat, le ministre, qui intervenait lors d’une audition au Conseil des régions et des communes, vendredi 20 février 2026, a parlé de 30 projets de protection des villes contre les inondations et d’un plan d’intégration urbaine et territoriale pour un montant global de 490 millions de dinars, qui serait à sa deuxième phase, la troisième devant être achevée dans le courant de 2026 et les quatrième et cinquième en 2027/2028.

Le ministre a ajouté que l’année en cours verra aussi le lancement d’autres projets d’une valeur de 176 millions de dinars, avec un programme d’entretien d’un coût de 37 millions de dinars, sachant que le coût de la réparation des dégâts enregistrés lors des inondations du 18 et 19 janvier dernier est estimé, à lui seul, à 80 millions de dinars, mais cette estimation, on le sait par expérience, risque d’évoluer à la hausse au cours des prochaines semaines.

Conférence des amis de la Tunisie

L’argent est le nerf de la guerre, et la Tunisie en manque aujourd’hui cruellement et M. Zouari est bien placé pour le savoir. Aussi, a-t-il annoncé, également, l’organisation d’une «Conférence des amis de la Tunisie» afin de mobiliser des financements internationaux pour les projets du plan de développement 2026-2030. Ces projets seront élaborés en tenant compte des besoins sur les plans local et régional et des priorités nationales. Ils seront ensuite adoptés en Conseil ministériel puis transmis à l’Assemblée pour adoption et mise en œuvre, avec des financements prévus pour la période 2027-2030.

Concernant l’aménagement du territoire, une nouvelle loi sur l’urbanisme est en préparation et sera prochainement soumise au Parlement. Elle prévoit notamment la création d’une agence nationale chargée de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Enfin, 60 nouveaux plans d’aménagement urbain couvrant 17 gouvernorats devraient être publiés en 2026, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, dans le cadre du soutien aux municipalités.