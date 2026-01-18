Maroc vs Sénégal en live streaming : la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations

Ce dimanche soir à 20h00 (heure marocaine) au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc affronte le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un moment attendu par tout le public marocain depuis le début du tournoi.

Hôtes de cette CAN, les Lions de l’Atlas espèrent décrocher une deuxième étoile continentale — la première depuis 1976 — avec leur attaquant vedette Brahim Díaz, déjà en tête du classement des buteurs, et le retour décisif d’Achraf Hakimi en défense. Face à eux, les Lions de la Téranga du Sénégal comptent sur l’expérience de Sadio Mané et la solidité de leur collectif pour conserver leur titre continental. Ce Maroc – Sénégal CAN 2025 promet d’être un spectacle intense et riche en émotions pour tous les supporters marocains réunis derrière les Lions.

Suivez en direct le match Maroc Sénégal CAN 2025: