Sidi Bouzid | Un mort et six blessés dans un accident de la route

​Un grave accident de la circulation s’est produit sur la route régionale n°125, reliant la délégation de Bir El Hafey à la ville de Sidi Bouzid, faisant un mort et six blessés.



​Le drame est survenu au niveau de l’intersection de la zone de Bir El Houajebia, où deux véhicules sont entrées en collision violente ayant causé le décès immédiat d’une personne

Cet accident a également fait six blessés qui ont été pris en charge par les agents de la Protection civile et ont ensuite été transportés vers l’Hôpital régional.



​Selon une source médicale de l’établissement hospitalier, cité par les médias locaux, 4 blessés ont pu quitter l’hôpital ce soir alors que deux autres sont sous surveillance médicale.

