Tunisie | Lettre de Mourad Zeghidi de la prison de la Mornaguia

Depuis sa cellule de la prison de la Mornaguia, le journaliste et chroniqueur Mourad Zeghidi a pris la plume pour s’adresser à l’opinion publique.

Dans une lettre émouvante relayée ce vendredi 23 janvier 2026 par ses proche, Mourad Zeghidi livre son ressenti sur sa détention et exprime son indignation tout en réaffirmant son attachement à la liberté d’expression et en renouvelant ses remerciement à tous ceux qui le soutiennent :

Ce qui a été encore plus fort que le choc, la stupéfaction et l’indignation que j’ai ressentis face au jugement injuste et illégal prononcé à mon encontre, c’est l’élan de solidarité et de soutien que j’ai reçu de larges franges de tunisiennes et des tunisiens.

Je salue chacune et chacun d’entre vous, en particulier les collègues journalistes et camarades des médias, en Tunisie comme à l’étranger.

Je défendrai, avec toute l’énergie dont je dispose, ma dignité et mon honneur, et surtout mon droit en tant que citoyen, face à un acharnement procédural continu depuis le 11 mai 2024.

Tout ce que nous avons entrepris depuis le début de l’affaire fiscale aurait dû conduire à ma libération et à l’arrêt de toute poursuite à mon encontre, conformément aux lois en vigueur dans la République tunisienne.

Je rejette avec la plus grande clarté toute accusation fabriquée en lien avec le blanchiment d’argent, et le dossier est à la disposition de quiconque souhaite le consulter afin de comprendre ce qui s’est réellement passé dans cette affaire.

Comme souvent dit : dans cette vie éphémère, seules nos bonnes actions demeurent.

Et votre amour et votre solidarité resteront à jamais gravés dans mon cœur.

Arrêté depuis 2024, Mourad Zeghidi a été condamné hier à trois ans de prison pour blanchiment d’argent et à six mois supplémentaires pour des infractions fiscales, dans un dossier distinct de celui ayant conduit à leur première incarcération.