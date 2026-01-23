L’Institut Pasteur de Tunis au centre de la dynamique « One Health »

La task force institutionnelle « One Health » a été au cœur d’une réunion de travail tenue le jeudi 22 janvier 2026 à l’Institut Pasteur de Tunis, s’inscrivant dans une vision stratégique en cohérence avec les orientations et les priorités nationales en matière de santé.

Les échanges ont porté sur le renforcement d’une approche intégrée reliant la santé humaine, la santé animale et l’environnement, afin de répondre de manière coordonnée et durable aux enjeux sanitaires actuels et futurs.

Cette initiative traduit l’engagement de l’Institut Pasteur de Tunis à contribuer activement à une dynamique nationale basée sur la collaboration, l’anticipation et l’expertise scientifique.

Communiqué