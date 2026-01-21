Equipe de Tunisie | Khazri rejoint le staff de Lamouchi     

Le nouveau staff technique de l’équipe de Tunisie de football, qui sera dirigé par le Franco-tunisien Sabri Lamouchi, comprend également l’ancien attaquant international Wahbi Khazri comme responsable du département analyse.

Les autres membres du staff, dont les noms ont été annoncés, mardi 20 janvier 2026, par la Fédération tunisienne de football (FTF), sont Michael Hefele, entraîneur adjoint, Olivier Pedemas, entraîneur des gardiens, et Cedric Blomme, préparateur physique.

Pour rappel, Sabri Lamouchi a été nommé, mercredi dernier, en tant que nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage, en remplacement de Sami Trabelsi, qui a préféré jeter l’éponge après les mauvais résultats du Onze tunisien lors de la dernière CAN au Maroc. Selon le bureau fédéral, le contrat d’objectifs avec Lamouchi s’étend dans une première phase jusqu’au 31 juillet 2027. Dans une déclaration à l’agence Tap, Moez Mestiri, porte-parole officiel de la FTF, avait également précisé que «le travail du staff technique sera ensuite évalué par le bureau fédéral et, si les résultats sont jugés satisfaisants, le contrat sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2028».

En d’autres termes, la fin du bail de Lamouchi avec les Aigles de Carthage ne dépend pas de leurs résultats lors du Mondial 2026 aux Etats-Unis, u Canada et au Mexique.

I. B.