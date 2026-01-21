Mondial 2026 | Les matchs amicaux de la Tunisie

Pour préparer sa participation à la phase finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, l’équipe de Tunisie de football, sous la conduite de son nouveau coach, Sabri Lamouchi, a programmé quatre matches amicaux face à Haïti, au Canada, à l’Autriche et à la Belgique.

Le calendrier de ces matches, annoncé par la Fédération tunisienne de football (FTF), mardi 20 janvier 2026, s’établit comme suit :

Tunisie – Haïti : samedi 28 mars à 20h00 à Toronto, Canada ;

Tunisie – Canada : mardi 31 mars à 19h30 à Toronto ;

Tunisie – Autriche : lundi 1er juin à 20h45 à Vienne ;

Tunisie – Belgique : samedi 6 juin à 15h00 à Bruxelles.

Lors du Mondial-2026, la Tunisie évoluera dans le groupe F aux côtés du Japon, des Pays-Bas et du qualifié du deuxième barrage européen (Ukraine – Suède-Pologne-Albanie).

Rappelons que le prochain Mondial se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.

I. B.